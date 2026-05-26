Il termine “campionato falsato” viene pronunciato dopo le recenti controversie nella Serie A. La stagione non è ancora conclusa, ma sono emerse accuse di irregolarità e manipolazioni. Le indagini in corso riguardano alcune partite, con sospetti di comportamenti illeciti. Non sono stati ancora formalizzati i provvedimenti ufficiali, mentre le autorità sportive continuano a esaminare le prove raccolte. La situazione ha alimentato tensioni tra club e tifosi.

La parola è pesante, di quelle che nel calcio italiano non passano mai inosservate: “campionato falsato”. L’ha usata il giornalista Massimo Pavan su X commentando quanto accaduto in Cremonese-Como, una partita che già di suo pesava parecchio, perché dentro quei novanta minuti c’erano classifica, nervi, salvezza e Champions League. Per lunghi tratti sembrava una gara indirizzata, poi la Cremonese ha provato a riaprirla. Il Como era avanti, i grigiorossi avevano accorciato e lo Zini aveva iniziato a crederci davvero. È lì che è arrivato l’episodio che ha fatto saltare il banco. Il rigore del 3-1 che ha acceso tutto. Al minuto 70, dopo una lunga revisione al VAR, Maresca ha assegnato un rigore al Como per un contatto tra Bianchetti e Douvikas. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - “Campionato falsato”: la Serie A non è ancora finita, ecco cosa è successo

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Chiariamo una cosa,la formula dei playoff e playout è completamente sbagliata e lo dico da anni perché così è tutto falsato il campionato di serie B sui valori delle squadre, andrei per l'abolizione e tornare alle promozioni fisse. x.com

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