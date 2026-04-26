Pisani sul caso Rocchi | Sospendere immediatamente il campionato di serie A E' falsato

L'avvocato Angelo Pisani ha richiesto di sospendere subito il campionato di Serie A, sostenendo che il torneo è falsato. La richiesta arriva su incarico dei fondatori del Social Club Maradona, di tifosi abbonati, utenti Pay TV e DAZN, e di scommettitori che si sono ritenuti danneggiati. È in fase di preparazione un ricorso d’urgenza che sarà depositato nelle prossime ore.

L'avvocato Angelo Pisani, su mandato dei fondatori del Social Club Maradona, di tifosi abbonati, utenti Pay TV e DAZN, nonché di scommettitori danneggiati, sta preparando per il depositato ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma (con riserva anche per Napoli e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Saviano attacca la Serie A: «Campionato falsato, finché certe dinamiche restano intoccabili» Inchiesta arbitri Serie A, Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi: i nuovi sviluppidi Stefano CoriInchiesta arbitri Serie A: la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Indagine VAR, lo sfogo dell'avv. Pisani: Serve verità, trasparenza e giustizia - CalcioNapoli24 | CN24; ULTIM'ORA - Il designatore Rocchi si autosospende: Ne uscirò più forte di prima - CalcioNapoli24 | CN24; ULTIM’ORA - Caso Rocchi, indagato anche il supervisore VAR Gervasoni! - CalcioNapoli24 | CN24; Quote scudetto senza Inter, non c'entra il caso Rocchi: cosa c’è davvero dietro - CalcioNapoli24 | CN24. Pisani sul caso Rocchi: Sospendere immediatamente il campionato di serie A. E' falsatoÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... napolitoday.it Caso arbitri, campionato sospeso e niente scudetto? Arriva la richiesta dell’avv. Pisani!La richiesta arriva dall'avvocato Angelo Pisani, dopo lo scandalo scoppiato su arbitri e Gianluca Rocchi: campionato e scudetto in bilico? spaziomilan.it GENOVA NEL MEDIOEVO Scoglio della Meloria, 6 Agosto Anno Domini 1284 XCII Come i Genovesi sconfissero i Pisani alla Meloria. «Negli anni di Cristo MCCLXXXIIII, del mese di luglio, i Pisani non stanchi delle sconfitte avute dai Genovesi, come di sopra - facebook.com facebook