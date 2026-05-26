Campi Flegrei in tour

Dal 28 maggio sarà disponibile un’app gratuita dedicata ai Campi Flegrei, che permette di esplorare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dell’area. L’app fornisce informazioni su vari siti e monumenti, offrendo un modo digitale per conoscere il territorio. Questa iniziativa mira a favorire la visita e la scoperta dei luoghi più significativi dei Campi Flegrei attraverso dispositivi mobili.

Dal 28 maggio sarà disponibile l’App gratuita che svela il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei Campi Flegrei. È stata ideata e realizzata da La Terra dei Miti per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del ricco patrimonio storico, culturale e paesaggistico della costa tra Bagnoli e Pozzuoli. Il primo itinerario disponibile si sviluppa lungo l’antica Via Regia voluta nel 1571 dal viceré Don Pedro Afán de Ribera — quella che oggi chiamiamo via Napoli — e racconta la trasformazione del paesaggio urbano tra Bagnoli e Pozzuoli seguendo il filo conduttore del termalismo flegreo. Tra l’Ottocento e il Novecento, su questa... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Campi Flegrei, Marsili und Teide – Ein GIGANT lauert im Meer vor Neapel

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