Tremano all’alba tutti i Campi Flegrei

Alle prime luci dell’alba, alle 5:50, un terremoto di forte intensità ha interessato l’area dei Campi Flegrei, con una scossa che si è fatta sentire in tutta la zona. A distanza di appena sette minuti, alle 5:57, si è verificata una replica, anch’essa percepita dalla popolazione locale. Non sono stati segnalati danni immediati, ma l’evento ha causato paura tra i residenti, molti dei quali si sono risvegliati con il tremolio.

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Una scossa molto intensa è stata avvertita in tutta l’area flegrea alle 5:50 seguita da una replica alle 5:57. L’epicentro in via preliminare sembra essere nel Golfo e questo può essere l’aspetto positivo in quanto piuttosto lontana dalla terraferma. La Magnitudo è superiore alla 4.0, potrebbe essere tra 4.5 e 4.7. Seguici sulle nostre pagine social per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti. Il Blog di Giò è il blog personale di Giovanna Di Francia; per lei, la comunicazione è una missione ma anche una passione. Ha imparato a scrivere tenendo un diario già all’età di 5 anni, e da allora non ha mai smesso di raccontarsi. Nel... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Tremano ancora i Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.3 Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4 all’alba ad Arco FeliceUna scossa di terremoto è stata registrata all’alba di oggi, giovedì 5 marzo 2026, nell’area dei Campi Flegrei.