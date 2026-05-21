Forte terremoto nei Campi Flegrei
Nelle prime ore del mattino, alle 5, una scossa sismica di forte intensità si è verificata nell'area dei Campi Flegrei. La terra ha tremato per un periodo prolungato, con vibrazioni avvertite chiaramente dalla popolazione locale. Sul posto sono stati inviati i tecnici per valutare i danni e le condizioni delle strutture. Non sono stati ancora riportati incidenti gravi o feriti, ma l'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti.
Forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente alle ore 5.50. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
ULTIMORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei
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