Forte terremoto nei Campi Flegrei

Nelle prime ore del mattino, alle 5, una scossa sismica di forte intensità si è verificata nell'area dei Campi Flegrei. La terra ha tremato per un periodo prolungato, con vibrazioni avvertite chiaramente dalla popolazione locale. Sul posto sono stati inviati i tecnici per valutare i danni e le condizioni delle strutture. Non sono stati ancora riportati incidenti gravi o feriti, ma l'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

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