Forte terremoto nei Campi Flegrei

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del mattino, alle 5, una scossa sismica di forte intensità si è verificata nell'area dei Campi Flegrei. La terra ha tremato per un periodo prolungato, con vibrazioni avvertite chiaramente dalla popolazione locale. Sul posto sono stati inviati i tecnici per valutare i danni e le condizioni delle strutture. Non sono stati ancora riportati incidenti gravi o feriti, ma l'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente alle ore 5.50. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ULTIMORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei

Video ULTIMORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: "Come un forte scoppio"

Leggi anche: Terremoto nella notte nei Campi flegrei: paura per i cittadini

campi flegrei forte terremoto nei campiCampi Flegrei, scossa di magnitudo 2.6 avvertita tra Pozzuoli e NapoliUna nuova scossa di terremoto ha interessato nel pomeriggio l’area dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 2.6, è stato registrato alle 16.06 con epicentro ... cronachedellacampania.it

campi flegrei forte terremoto nei campiTerremoto a Pozzuoli nei Campi Flegrei vicino Napoli con scossa di magnitudo 2,6: Come un forte scoppioNuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 2,6 è stato registrato con epicentro a Pozzuoli ed è stato sentito fino a Napoli ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web