Campi da basket skate e bocce | così rinasce l' area abbandonata da 18 anni a Dragoncello

Un’area di circa 18 anni è stata riqualificata a Dragoncello, frazione di circa 7.000 abitanti nel sud-est di Roma. Nei pressi dell’istituto Comprensivo Giovanni Paolo II sono stati realizzati campi da basket, uno spazio per lo skate e una zona per le bocce. La riqualificazione ha coinvolto l’installazione di nuove strutture sportive su un’area precedentemente abbandonata. L’intervento mira a offrire nuovi spazi di aggregazione per la comunità locale.

In un'area abbandonata da 18 anni - a pochi passi dall'istituto Comprensivo Giovanni Paolo II a Dragoncello, una frazione di 7mila abitanti nel profondo sud est di Roma - nasce un nuovo playground polivalente. Oggi l'inaugurazione dei cantieri in via Alessandro Ruspoli, alla presenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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