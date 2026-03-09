Campi Bisenzio omicidio Maati | Non sono io gridava il 17enne Lo rivela un testimone al processo

Durante l'udienza del 9 marzo 2026 presso l'aula bunker di Firenze, si è svolto il procedimento relativo all'omicidio di un ragazzo di 17 anni avvenuto a Campi Bisenzio la notte del 29 dicembre 2024. Un testimone ha riferito che, quel giorno, il giovane avrebbe gridato “Non sono io” mentre si trovava nell’aula di tribunale. La vicenda riguarda il processo in corte di assise per l’episodio.

FIRENZE – Nuova udienza oggi, 9 marzo 2026, nell’aula bunker di Firenze al processo in corte di assise per l’omicidio del 17enne inseguito e ucciso a coltellate la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Un testimone ha raccontato: “Maati Moubakir era solo in strada e fu circondato da un gruppo. Riconobbi Ismail Arouizi e Denis Mehmeti, ma non riuscii a vedere i volti degli altri perché erano tutti incappucciati”. In aula erano presenti gli imputati: Diego Voza 18 anni, il fiorentino Denis Alexander Effa Ekani 22 anni, Denis Mehmeti 20 anni, il pratese Ismail Arouii 20 anni, Francesco Pratesi anche lui fiorentino, di 18 anni. Per tutti l’accusa è concorso in omicidio volontario aggravato dall’aver agito per futili motivi e con crudeltà, per la particolare efferatezza dell’azione criminosa e la giovanissima età degli indagati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

