Sabato 30 maggio si svolgerà una camminata tra Pontedera e Ponsacco, organizzata dal movimento “Muoviamoci insieme!”, dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest e dall’Auser Pontedera. L’evento è aperto a tutti e mira a promuovere il benessere e la socialità tra i partecipanti. La passeggiata si svolgerà lungo un percorso che collega le due città, coinvolgendo cittadini di diverse età. La partecipazione è gratuita e senza iscrizione obbligatoria.

La rete del movimento “Muoviamoci insieme!”, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e l’Auser Pontedera organizzano, per sabato 30 maggio, la “”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza all’insegna del benessere e della socialità.La partenza è prevista alle ore 9. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Impianto fotovoltaico fra Ponsacco e Pontedera: "Potrebbe coprire 150 ettari"A Val di Cava, Ponsacco, si è tenuto un incontro tra i residenti e il circolo locale del Partito Democratico per parlare dell’impianto agrivoltaico...

Sversamento di gasolio fra Pontedera e Ponsacco, Legambiente Valdera: "Chiediamo chiarezza"A un mese e mezzo dallo sversamento di gasolio lungo un oleodotto tra Pontedera e Ponsacco, si avverte ancora l’odore di carburante nell’area...

Solidarietà e salute La Camminata del sorrisoStare assieme in maniera divertente, fare movimento e al tempo stesso sensibilizzare sulla sindrome di Williams. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma sabato 9 maggio, della quarta ... lanazione.it

Successo della seconda Camminata tra i borghi. Oltre 400 podisti sulle colline di MontedivalliOltre 400 posti per la seconda edizione della Camminata tra i borghi di Montedivalli. Podisti, numerosi gruppi organizzati, famiglie e amici si sono cimentati su i due percorsi di 5 e 13 chilometri ... lanazione.it