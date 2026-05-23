Sversamento di gasolio fra Pontedera e Ponsacco Legambiente Valdera | Chiediamo chiarezza

Notizia in breve

A un mese e mezzo dallo sversamento di gasolio lungo un oleodotto tra Pontedera e Ponsacco, si avverte ancora l’odore di carburante nell’area interessata. Le operazioni di bonifica e movimentazione dei terreni sono in corso, ma non sono ancora concluse. Legambiente Valdera ha richiesto chiarimenti sulle modalità e sui tempi delle operazioni di intervento, evidenziando che la situazione non è ancora risolta.