Sversamento di gasolio fra Pontedera e Ponsacco Legambiente Valdera | Chiediamo chiarezza
A un mese e mezzo dallo sversamento di gasolio lungo un oleodotto tra Pontedera e Ponsacco, si avverte ancora l’odore di carburante nell’area interessata. Le operazioni di bonifica e movimentazione dei terreni sono in corso, ma non sono ancora concluse. Legambiente Valdera ha richiesto chiarimenti sulle modalità e sui tempi delle operazioni di intervento, evidenziando che la situazione non è ancora risolta.
"A oltre un mese e mezzo dallo sversamento di gasolio verificatosi lungo l'oleodotto Eni Livorno-Calenzano, nell'area di fronte a Val di Cava tra Pontedera e Ponsacco, l'odore di carburante continua a essere chiaramente percepibile e le operazioni di bonifica e movimentazione dei terreni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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