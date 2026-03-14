Impianto fotovoltaico fra Ponsacco e Pontedera | Potrebbe coprire 150 ettari

A Val di Cava, Ponsacco, si è tenuto un incontro tra i residenti e il circolo locale del Partito Democratico per parlare dell’impianto agrivoltaico grande tra Ponsacco e Pontedera. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto che potrebbe estendersi su circa 150 ettari. La discussione ha coinvolto le persone della zona interessata dal progetto.

In un incontro previsto a Val di Cava (Ponsacco) è intervenuto il consigliere regionale Matteo Trapani, facendo un punto della situazione Si è svolto a Val di Cava, Ponsacco, un incontro con i residenti della zona organizzato dal circolo locale del Partito Democratico, per discutere del progetto di impianto agrivoltaico di grandi dimensioni previsto tra Ponsacco e Pontedera, "che potrebbe coprire circa 150 ettari, diventando uno degli impianti più estesi previsti in Toscana", avvisa il consigliere regionale Matteo Trapani, che presenziato all'incontro. Sull'intervento si sono già espressi in modo critico Coldiretti Pisa e lo stesso Trapani, circa le posizioni dei comuni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Impianto fotovoltaico a Milano Linate per coprire il 20% dei consumi dell’aeroporto Leggi anche: "Oltre mille ettari destinati al fotovoltaico" Aggiornamenti e notizie su Impianto fotovoltaico Temi più discussi: Impianto fotovoltaico ai Poggini, il Comune punta al riconoscimento dell'interesse comunitario per proteggere l'oasi; Val di Cava, il Comune dice no a 90 ettari di fotovoltaico; Distesa di pannelli su 90 ettari, niet del Comune; Mega parco fotovoltaico. Altra protesta del comitato: Ora tagliateci anche noi. Val di Cava, il Comune dice no a 90 ettari di fotovoltaicoPONSACCO Il Comune di Ponsacco dice no all’impianto fotovoltico di 90 ettari nella piana di Val di Cava verso Il ... lanazione.it No all’impianto fotovoltaico da 90 ettari nella piana di Val di CavaPONSACCO No a novamnta ettari di fotovoltaico nella piaza del fiume Era a Valdicava. La minoranza consiliare di Ponsacco composta ... msn.com Melissano, in auto con 42 chili di rame rubati nell'impianto fotovoltaico: arrestati x.com Nuovo impianto fotovoltaico installato a Moraro(GO)! Abbiamo realizzato un sistema da 6,2 kW con accumulo da 10,65 kWh, pensato per aumentare al massimo l’autoconsumo e tagliare in modo significativo i costi in bolletta. L’intervento è stato es - facebook.com facebook