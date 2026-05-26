Camion in fiamme sull' A26 | traffico bloccato e autostrada chiusa per ore

Un camion ha preso fuoco ieri sera sull'A26, tra gli svincoli di Carpugnino e Meina, in direzione sud. L'incendio si è verificato poco dopo le 20, causando la chiusura dell'autostrada e il blocco del traffico per ore. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Nessuna informazione su eventuali feriti.

Incendio in autostrada nella serata di ieri, lunedì 25 maggio. É successo poco dopo le 20 lungo l'A26, nel tratto tra gli svincoli di Carpugnino e Meina, in direzione sud, dove per cause ancora da accertare un autoarticolato ha preso fuoco.L'intervento dei soccorsiSul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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