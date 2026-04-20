Camion in fiamme sull’A1 | traffico in tilt chiusa l’autostrada | FOTO

Oggi nel pomeriggio si è verificato un incendio che ha coinvolto un camion sull’autostrada A1, nel tratto tra Bologna e Firenze. L’incendio ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione sud, creando disagi e rallentamenti al traffico. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La circolazione è rimasta congestionata per diverso tempo.