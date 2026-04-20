Camion in fiamme sull’A1 | traffico in tilt chiusa l’autostrada | FOTO
Oggi nel pomeriggio si è verificato un incendio che ha coinvolto un camion sull’autostrada A1, nel tratto tra Bologna e Firenze. L’incendio ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione sud, creando disagi e rallentamenti al traffico. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La circolazione è rimasta congestionata per diverso tempo.
Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, dove un incendio ha coinvolto un mezzo pesante al chilometro 206 in direzione sud, nel territorio di Bologna. Le fiamme hanno interessato un autoarticolato che trasportava pacchi destinati alla logistica, causando l’immediata chiusura.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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