Camicie a fiori per nascondere le microcamere | così truccavano l' esame della patente nei guai oltre 100 persone

Notizia in breve

Oltre 100 persone sono state denunciate per aver usato camicie a fiori per nascondere microcamere durante l’esame teorico della patente. Le indagini hanno scoperto che le persone coinvolte pagavano tra 1000 e 1500 euro in contanti alle organizzazioni criminali per superare l’esame davanti alla commissione di via Udine. Le microcamere erano nascoste nelle camicie a fiori indossate dai candidati, che così ricevevano le risposte dall’esterno.