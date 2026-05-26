Camicie a fiori per nascondere le microcamere | così truccavano l' esame della patente nei guai oltre 100 persone
Oltre 100 persone sono state denunciate per aver usato camicie a fiori per nascondere microcamere durante l’esame teorico della patente. Le indagini hanno scoperto che le persone coinvolte pagavano tra 1000 e 1500 euro in contanti alle organizzazioni criminali per superare l’esame davanti alla commissione di via Udine. Le microcamere erano nascoste nelle camicie a fiori indossate dai candidati, che così ricevevano le risposte dall’esterno.
Per passare l'esame teorico della patente davanti alla commissione di via Udine bastava pagare alle organizzazioni criminali una cifra tra i 1000 e i 1500 euro, rigorosamente in contanti. Sono finite nei guai 11 persone di origine asiatica che, da Trieste, Bologna e Rovigo, gestivano un business. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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