Esame della patente con microtelecamera nascosta | uomo nei guai per truffa aggravata

Un uomo è stato scoperto mentre tentava di superare l’esame per la patente utilizzando una microtelecamera nascosta. La polizia ha individuato il tentativo di truffa aggravata grazie all’uso di questa strumentazione, impedendo che il candidato completasse l’esame in modo illecito. L’indagine ha portato al suo coinvolgimento in un procedimento legale per frode. L’episodio ha sollevato attenzione sulla diffusione di metodi fraudolenti durante le prove di abilitazione.

Attraverso un sofisticato strumentazione avrebbe cercato di superare l'esame per la patente. Ma è stato colto sul fatto. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno denunciato a piede libero uno straniero di 50 anni, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni dello.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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