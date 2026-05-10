Eboli al setaccio in occasione della festa della mamma | nei guai 4 venditori abusivi di fiori

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa della Mamma, il territorio di Eboli è stato sottoposto a controlli da parte della Polizia Locale, che ha intensificato le verifiche lungo le strade del centro e le aree di mercato. Durante le operazioni sono stati individuati e sanzionati quattro venditori abusivi di fiori, che vendevano senza autorizzazione. Le forze dell’ordine hanno sequestrato parte della merce e contestato le infrazioni previste dalla normativa vigente.

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Al setaccio, oggi, in occasione della Festa della Mamma, il territorio di Eboli. La Polizia Locale ha intensificato i controlli su tutto il territorio comunale per contrastare la vendita illegale di fiori. Ben 4 gli abusivi individuati, mentre centinaia i fiori sequestrati. Sono state elevate.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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