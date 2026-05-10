Eboli al setaccio in occasione della festa della mamma | nei guai 4 venditori abusivi di fiori

In occasione della Festa della Mamma, il territorio di Eboli è stato sottoposto a controlli da parte della Polizia Locale, che ha intensificato le verifiche lungo le strade del centro e le aree di mercato. Durante le operazioni sono stati individuati e sanzionati quattro venditori abusivi di fiori, che vendevano senza autorizzazione. Le forze dell’ordine hanno sequestrato parte della merce e contestato le infrazioni previste dalla normativa vigente.

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