Il 15 aprile 2026 si tiene a San Marcello Pistoiese un evento dedicato a Giacomo Matteotti, figura storica del XX secolo. La manifestazione si concentra sui legami tra la sua vita e il territorio pistoiese, affrontando aspetti legati alla sua figura e al suo impatto storico. L’iniziativa include esposizioni e approfondimenti che mettono in luce il rapporto tra Matteotti e questa zona della montagna toscana.

San Marcello Pistoiese (Pistoia), 15 aprile 2026 - “La vicenda di Giacomo Matteotti. Echi pistoiesi fra storia e arte”. Questo il titolo di un incontro per approfondire e fare memoria sulla figura del parlamentare socialista rapito e ucciso da una squadraccia fascista su input di Benito Mussolini nel giugno 1924. In collaborazione con Anpi Montagna Pistoiese e Pro Loco San Marcello, è l’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio ad aver organizzato l’incontro che sarà ospitato, questo venerdì 17 aprile (inizio ore 17:30) nella sala consiliare. Parteciperà Elena, nipote di Giacomo Matteotti (figlia di Matteo, primogenito figlio di Giacomo e Velia): insegnante di italiano per stranieri immigrati nel nostro Paese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giacomo Matteotti, quell’amore nato nella Montagna pistoiese

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