Sofia Littamè sul nuovo regolamento del tiro a volo | Addio spareggi in caso di parità si rischia di uscire

Sofia Littamè ha commentato il nuovo regolamento del tiro a volo, affermando che in caso di parità non ci saranno più spareggi e si rischia di uscire. La modifica riguarda le procedure di accesso e qualificazione nelle competizioni. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda direttamente atleti e organizzatori di eventi. La questione ha suscitato reazioni nel mondo degli sport di tiro.

Giorno dopo giorno, passo dopo passo, goccia dopo goccia. Perché a piccoli passi si arriva lontano, anzi lontanissimo. Non manca certamente di determinazione Sofia Littamé, giovane di grande prospetto facente parte della Nazionale italiana di tiro a volo, specialità fossa olimpica. L’azzurra è stata intercettata dai microfoni di Focus, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Alice Liverani, per svelare i suoi obiettivi futuri e la sua concezione di atleta. In prima battuta, l’azzurra ha parlato dei suoi primi passi al poligono, confidando di avere cominciato leggermente più grande rispetto alla norma: “ Ho iniziato a tirare tardi, a quattordici anni, si poteva cominciare prima – ha detto Littamè – I miei genitori gestiscono un campo da tiro in provincia di Padova, a Ponso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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