Ranking UEFA addio al 5° posto in Champions League per le italiane! La classifica dopo l’eliminazione da tutte le coppe europee

Da calcionews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’eliminazione di tutte le squadre italiane da competizioni europee, la classifica UEFA ha subito un cambiamento significativo. Le rappresentanti del calcio italiano in Champions League e altre coppe sono state eliminate nelle rispettive fasi, determinando una perdita di punti e posizioni nel ranking. Di conseguenza, l’Italia non occupa più il quinto posto nella classifica della massima competizione continentale. La situazione si riflette nell’andamento complessivo dell’indice UEFA.

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