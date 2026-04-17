Ranking UEFA addio al 5° posto in Champions League per le italiane! La classifica dopo l’eliminazione da tutte le coppe europee

Dopo l’eliminazione di tutte le squadre italiane da competizioni europee, la classifica UEFA ha subito un cambiamento significativo. Le rappresentanti del calcio italiano in Champions League e altre coppe sono state eliminate nelle rispettive fasi, determinando una perdita di punti e posizioni nel ranking. Di conseguenza, l’Italia non occupa più il quinto posto nella classifica della massima competizione continentale. La situazione si riflette nell’andamento complessivo dell’indice UEFA.

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