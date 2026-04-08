La Juventus Next Gen ha ottenuto l'accesso ai play-off di Serie C con tre partite ancora da giocare in campionato. La squadra ha già raggiunto la qualificazione, che permette loro di partecipare agli spareggi promozione. Le date delle partite di andata e ritorno saranno stabilite nelle prossime settimane, in base al regolamento della competizione. La fase finale si svolgerà tra le squadre qualificate attraverso una serie di incontri diretti.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, i bianconeri con tre giornate di anticipo hanno conquistato l’accesso ai play-off. Ecco la guida degli spareggi promozione. La corsa verso la cadetteria entra nel vivo. Ai playoff di Serie C 2026, dai quali arriverà l’ultima promossa in B, partecipano 28 squadre, delineando un tabellone complesso e avvincente che mette a dura prova la tenuta fisica e mentale dei calciatori. Tra le protagoniste più attese c’è senza dubbio la Juventus Next Gen, chiamata a confermare il valore del proprio progetto giovani in un contesto altamente competitivo. Il regolamento è strutturato per premiare la costanza della stagione regolare, ma lascia spazio a incredibili scalate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, la guida dei play-off di Serie C: il regolamento e le date degli spareggi promozione

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