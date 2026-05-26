In alcuni piccoli Comuni della Martesana si registra un calo delle nascite che viene definito un'emergenza. Le misure come bonus per i primi nati, servizi di qualità e case a prezzi contenuti non sono sufficienti a invertire la tendenza. La diminuzione delle nascite sta portando a un decremento della popolazione locale. La situazione viene segnalata come critica e richiede interventi specifici per affrontare il problema.

Bonus primi nati, servizi di qualità e case a prezzo contenuto non bastano, nei "piccoli Comuni" sempre meno nascite, "è un’emergenza concreta - così il sindaco di Bellinzago Lombardo, Michele Avola - che potrebbe produrne in un futuro non lontano altre: tagli sui servizi, e grandi incognite sul futuro degli edifici scolastici". I numeri non sono omogenei, la mannaia sulle nascite "si vede di più" nei Comuni di minori dimensioni. A Bellinzago Lombardo i nuovi nati nel 2025 sono stati 12, "un ribasso record rispetto agli anni precedenti - così Avola -. E quest’anno rischiamo di andare peggio. È nata una bimba l’altro giorno, la quarta del 2026, e siamo quasi a giugno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calo delle nascite in Martesana: "È una grande emergenza"

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Ma scusate in Italia tra 100 anni quandi la popolazione sarà di meno dato che ci saranno meno nascite, che fine faranno tutte queste case ? Diventeranno abbandonate oppure verranno abbattute ? reddit