Torino Enrico Bertino e Alessandra Coscia analizzano il drastico calo delle nascite e le nuove sfide della salute neonatale

A Torino, due esperti hanno esaminato il calo delle nascite e le sfide che questa situazione comporta per la salute dei neonati. Si sono concentrati sulla diminuzione delle nascite, le innovazioni nella medicina neonatale personalizzata e il ruolo del Servizio sanitario nazionale. Sono stati discussi anche gli effetti delle difficoltà economiche delle famiglie e l’integrazione delle comunità straniere nel sistema sanitario. L’analisi punta a evidenziare le problematiche attuali legate alla natalità e alla cura dei neonati.

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