Torino Enrico Bertino e Alessandra Coscia analizzano il drastico calo delle nascite e le nuove sfide della salute neonatale
A Torino, due esperti hanno esaminato il calo delle nascite e le sfide che questa situazione comporta per la salute dei neonati. Si sono concentrati sulla diminuzione delle nascite, le innovazioni nella medicina neonatale personalizzata e il ruolo del Servizio sanitario nazionale. Sono stati discussi anche gli effetti delle difficoltà economiche delle famiglie e l’integrazione delle comunità straniere nel sistema sanitario. L’analisi punta a evidenziare le problematiche attuali legate alla natalità e alla cura dei neonati.
Dalla denatalità alla medicina neonatale personalizzata, passando per il ruolo del Servizio sanitario nazionale, le difficoltà socioeconomiche delle famiglie e l’integrazione delle comunità straniere. Sono stati questi i temi al centro di un lungo approfondimento dedicato al futuro della neonatologia italiana, con protagonisti il professor Enrico Bertino e la professoressa Alessandra Coscia, impegnati da anni nello studio della salute neonatale e delle cure dedicate ai bambini più fragili. L’incontro, seguito anche dalle comunità italiane all’estero – dagli italo-americani agli italo-canadesi fino agli italiani residenti in Argentina – ha acceso i riflettori su un’Italia che fa sempre meno figli e che, parallelamente, deve affrontare nuove sfide sanitarie e sociali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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