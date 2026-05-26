Calhanoglu continua ad allenarsi separatamente in Turchia, con l’obiettivo di essere al massimo per l’avvio dei Mondiali. Non partecipa ancora alle sessioni di gruppo e si dedica a esercizi individuali. La sua presenza nella competizione internazionale dipende dal recupero completo. Non sono stati comunicati tempi precisi per il rientro in squadra. L’atleta si concentra sulla riabilitazione e sul raggiungimento della forma ottimale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Aggiornamenti dal ritiro della nazionale della Turchia: Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, si allena ancora a parte. Il turco sta lavorando intensamente per prepara il Mondiale 2026, ma deve fare i conti con la gestione cauta del suo infortunio. L’obiettivo è arrivare all’inizio della competizione al 100%. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il piano di recupero di Calhanoglu e il rientro in patria. Il classe ’94 ha continuato ad allenarsi individualmente. Il calciatore sta seguendo in modo rigoroso l’ iter di recupero iniziato prima della fine della stagione con il club guidato da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu si allena ancora a parte in Turchia: obiettivo essere al 100% per l’inizio dei Mondiali

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