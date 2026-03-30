Calhanoglu non si allena con la Turchia | ecco le sue condizioni

Dalla Turchia si apprendono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, che non si è allenato con la nazionale. La notizia ha attirato l’attenzione dell’Inter e dei suoi tifosi, che monitorano con attenzione la situazione del centrocampista. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni dell’assenza né sui possibili tempi di recupero.

Dalla Turchia arrivano notizie che tengono in apprensione l’ Inter e i suoi tifosi riguardo le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato dal quotidiano Daily Sabah, il regista nerazzurro e capitano della selezione turca sta gestendo alcuni piccoli problemi fisici emersi dopo l’ultima sfida disputata contro la Romania. Mentre il resto del gruppo ha ripreso regolarmente gli allenamenti collettivi dopo la sessione di scarico, Calhanoglu ha seguito un percorso differenziato. Il centrocampista non ha partecipato alla seduta completa, limitandosi a una corsa leggera insieme al compagno di squadra Merih Demiral. Programma personalizzato e cauto ottimismo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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