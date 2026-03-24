Rudiger si racconta | Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA

Un difensore ha dichiarato di aver sacrificato la propria salute per essere al massimo della forma in vista delle partite. Ha aggiunto di sentirsi bene e di aver deciso di mettere da parte eventuali preoccupazioni per contribuire alla squadra. La sua volontà di mantenere un ruolo attivo e aggressivo in campo è stata ribadita, sottolineando l'importanza del suo stile di gioco.

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