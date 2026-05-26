Calendario scolastico si riparte ad agosto per aiutare i genitori | polemiche del turismo

Il calendario scolastico 2026-2027 è stato confermato e le regioni stanno pubblicando i propri dettagli, tra cui le date di inizio e fine anno e le festività non nazionali. La ripresa delle lezioni è prevista già ad agosto, una decisione adottata per aiutare i genitori. Questa scelta ha suscitato polemiche nel settore del turismo, che si oppone a un avvio anticipato delle attività scolastiche.

È stato confermato il calendario scolastico 2026-2027 per le scuole di ogni ordine e grado. Le regioni stanno pubblicando i propri calendari con inizio e fine dell’anno scolastico e la scelta su come gestire le festività non nazionali. La media di apertura delle scuole è intorno al 15 settembre 2026, con alcune regioni che anticipano al 10 e altre che posticipano fino al 17 settembre. C’è però un problema ed è il lungo periodo estivo che non si incastra bene con il lavoro di uno o due genitori. Da qui il piano del governo o la sperimentazione di alcune regioni, che però non piace a tutti. Il settore turismo in particolare è spaventato dalla riduzione dei giorni di un lavoro che è molto legato alla stagione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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