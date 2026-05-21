Calendario scolastico 2026-2027 scuole aperte dal 31 agosto | quando si torna in classe

Da quifinanza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Regioni e le Province Autonome hanno stabilito le date ufficiali del calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le scuole apriranno i battenti il 31 agosto, segnando l’inizio delle attività didattiche per gli studenti di tutta Italia. Le date di chiusura e le eventuali festività sono state concordate a livello locale, con variazioni tra le diverse aree. La pianificazione delle vacanze e dei ponti sarà comunicata dalle singole amministrazioni scolastiche nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le Regioni e le Province Autonome hanno definito le date ufficiali del calendario scolastico 2026-2027. La campanella tornerà a suonare tra il 7 e il 16 settembre, con differenze territoriali che anche quest’anno caratterizzeranno l’avvio delle lezioni in Italia. Accanto alle date di apertura delle scuole, una delle novità più discusse riguarda l’Emilia-Romagna, dove dal 31 agosto partirà una sperimentazione destinata alle scuole primarie. Non si tratterà però di lezioni anticipate rispetto al calendario tradizionale, ma di attività educative ed extrascolastiche organizzate dai Comuni con il sostegno economico della Regione. Quando inizia la scuola nel 2026 regione per regione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

calendario scolastico 2026 2027 scuole aperte dal 31 agosto quando si torna in classe
© Quifinanza.it - Calendario scolastico 2026-2027, scuole aperte dal 31 agosto: quando si torna in classe
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Calendario scolastico 2026-2027, c'è la data ufficiale del rientro! Ecco quando si torna in classe

Video Calendario scolastico 2026-2027, c'è la data ufficiale del rientro! Ecco quando si torna in classe

Sullo stesso argomento

Calendario scolastico 2026/2027, cosa cambia per date e festività: quando si torna in classeCon l’anno scolastico 2025/2026 ancora in corso, le Regioni italiane hanno già iniziato a pubblicare le prime delibere ufficiali per il calendario...

Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e pontiL'anno scolastico 202627 inizierà giovedì 10 settembre, mentre l'ultima campanella suonerà il 12 giugno per scuole primarie, medie e superiori e il...

calendario scolastico 2026 2027Calendario scolastico Campania 2026-2027: lezioni al via dal 15 settembreLa Regione Campania approva il calendario scolastico 2026-2027: studenti in classe dal 15 settembre, lezioni fino all’8 giugno. 2anews.it

calendario scolastico 2026 2027Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aulaVia libera della giunta regionale al calendario scolastico 2026/2027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web