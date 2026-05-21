Calendario scolastico 2026-2027 scuole aperte dal 31 agosto | quando si torna in classe
Le Regioni e le Province Autonome hanno stabilito le date ufficiali del calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le scuole apriranno i battenti il 31 agosto, segnando l’inizio delle attività didattiche per gli studenti di tutta Italia. Le date di chiusura e le eventuali festività sono state concordate a livello locale, con variazioni tra le diverse aree. La pianificazione delle vacanze e dei ponti sarà comunicata dalle singole amministrazioni scolastiche nei prossimi mesi.
Le Regioni e le Province Autonome hanno definito le date ufficiali del calendario scolastico 2026-2027. La campanella tornerà a suonare tra il 7 e il 16 settembre, con differenze territoriali che anche quest’anno caratterizzeranno l’avvio delle lezioni in Italia. Accanto alle date di apertura delle scuole, una delle novità più discusse riguarda l’Emilia-Romagna, dove dal 31 agosto partirà una sperimentazione destinata alle scuole primarie. Non si tratterà però di lezioni anticipate rispetto al calendario tradizionale, ma di attività educative ed extrascolastiche organizzate dai Comuni con il sostegno economico della Regione. Quando inizia la scuola nel 2026 regione per regione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Calendario scolastico 2026-2027, c'è la data ufficiale del rientro! Ecco quando si torna in classe
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