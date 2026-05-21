Calendario scolastico 2026-2027 scuole aperte dal 31 agosto | quando si torna in classe

Le Regioni e le Province Autonome hanno stabilito le date ufficiali del calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le scuole apriranno i battenti il 31 agosto, segnando l’inizio delle attività didattiche per gli studenti di tutta Italia. Le date di chiusura e le eventuali festività sono state concordate a livello locale, con variazioni tra le diverse aree. La pianificazione delle vacanze e dei ponti sarà comunicata dalle singole amministrazioni scolastiche nei prossimi mesi.

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