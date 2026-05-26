Calendario scolastico Abruzzo 2026 27 | si riparte il 16 settembre

La Giunta Regionale dell'Abruzzo ha approvato il calendario scolastico per l'anno 202627. Le lezioni inizieranno mercoledì 16 settembre 2026 e coinvolgeranno tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La Giunta Regionale dell’Abruzzo ha approvato il calendario scolastico per l’anno 202627. La ripresa delle lezioni è fissata per mercoledì 16 settembre 2026 e riguarderà gli istituti di ogni ordine e grado. Per quanto concerne la conclusione delle attività, le date variano in base al ciclo di studi. La fine delle lezioni per la scuola primaria e per la secondaria di primo e secondo grado è prevista per mercoledì 9 giugno 2027. L’attività educativa per la scuola dell’infanzia, invece, terminerà mercoledì 30 giugno 2027. Le date stabilite ricalcano l’organizzazione dell’anno in corso. L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Santangelo, ha precisato che la scelta di confermare la struttura del calendario deriva dalla necessità normativa di garantire le 200 giornate scolastiche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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