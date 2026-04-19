Calendario scolastico Veneto 2026 27 | si torna in classe il 10 settembre

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027, con l’inizio delle lezioni previsto per il 10 settembre. L’annuncio è stato dato dal presidente della regione, che ha rivolto un messaggio alle studentesse e agli studenti, sottolineando il ruolo della scuola come spazio di crescita e formazione civica. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione per l’anno scolastico in questione.

La Giunta regionale del Veneto ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027. Ad annunciarlo è il presidente Alberto Stefani, che si è rivolto direttamente a studentesse e studenti sottolineando il valore della scuola come luogo di crescita e formazione civica. L'articolo Calendario scolastico Veneto 202627: si torna in classe il 10 settembre.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e pontiL'anno scolastico 202627 inizierà giovedì 10 settembre, mentre l'ultima campanella suonerà il 12 giugno per scuole primarie, medie e superiori e il...

Calendario scolastico 2026/27 in Trentino: lezioni dal 10 settembre, infanzia con calendario turistico al via da ottobreLa Giunta provinciale ha approvato il calendario scolastico 20262027 su proposta dell’assessore all’istruzione Francesca Gerosa.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calendario scolastico Veneto: quando si torna in classe a settembre 2026, festività e ponti; Approvato il calendario scolastico 2026/27 in Veneto: quando si ricomincia dopo l'estate e tutte le festività; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date delle delibere regionali [AGGIORNATO]; Calendario scolastico 2026-2027 nazionale e regionale: date, ponti, festività e quando non si va a scuola.

A scuola si torna il 10 settembre, ecco il calendarioLa campanella suonerà per tutti giovedì 10 settembre 2026. Per quanto riguarda la conclusione delle attività: 12 giugno 2027: termine lezioni per scuole primarie e secondarie (medie e superiori); 30 ... polesine24.it

Approvato il calendario scolastico 2026-2027 del Veneto, inizio fissato per il 10 settembreVENEZIA (ITALPRESS) – Care studentesse e cari studenti, dopo l’estate si tornerà tra i banchi giovedì 10 settembre. La scuola richiede impegno, costanza e ... ilnordestquotidiano.it

Prime date ufficiali del calendario scolastico 2026/2027. L'avvio delle lezioni, festività nazionali e differenze tra le Regioni italiane - facebook.com facebook

#Scuole in #Umbria, il #calendario #scolastico 2026-2027: si inizia il 14 settembre x.com