Calendario scolastico 2026-27 in Piemonte si tornerà in classe il prossimo 14 settembre

Per l’anno scolastico 2026-2027, gli studenti piemontesi torneranno in classe il 14 settembre e termineranno le lezioni il 10 giugno. Le scuole dell’infanzia avranno un periodo di attività fino al 30 giugno, con un prolungamento rispetto alle altre scuole. La data di inizio e fine delle attività era stata stabilita nel calendario scolastico approvato dalla regione. La ripresa delle lezioni avverrà di lunedì, come di consueto.

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