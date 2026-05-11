Calendario scolastico 2026-27 in Piemonte si tornerà in classe il prossimo 14 settembre

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’anno scolastico 2026-2027, gli studenti piemontesi torneranno in classe il 14 settembre e termineranno le lezioni il 10 giugno. Le scuole dell’infanzia avranno un periodo di attività fino al 30 giugno, con un prolungamento rispetto alle altre scuole. La data di inizio e fine delle attività era stata stabilita nel calendario scolastico approvato dalla regione. La ripresa delle lezioni avverrà di lunedì, come di consueto.

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L’estate prossima gli studenti piemontesi potranno dormire un paio di mattine in più. L’anno scolastico 2026-2027 prenderà infatti il via lunedì 14 settembre, per concludersi il 10 giugno (con un prolungamento fino al 30 giugno per le scuole d’infanzia). I L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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