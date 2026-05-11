Calendario scolastico 2026-27 in Piemonte si tornerà in classe il prossimo 14 settembre
Per l’anno scolastico 2026-2027, gli studenti piemontesi torneranno in classe il 14 settembre e termineranno le lezioni il 10 giugno. Le scuole dell’infanzia avranno un periodo di attività fino al 30 giugno, con un prolungamento rispetto alle altre scuole. La data di inizio e fine delle attività era stata stabilita nel calendario scolastico approvato dalla regione. La ripresa delle lezioni avverrà di lunedì, come di consueto.
L’estate prossima gli studenti piemontesi potranno dormire un paio di mattine in più. L’anno scolastico 2026-2027 prenderà infatti il via lunedì 14 settembre, per concludersi il 10 giugno (con un prolungamento fino al 30 giugno per le scuole d’infanzia). I L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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