Il 14 maggio 2026, a Udine, un evento ha visto protagonista il filosofo Vincenzo Calafiore, che ha discusso il rapporto tra il tempo e la ragione di esistere. Durante l’incontro sono stati analizzati i concetti di temporaneità e senso della vita, con riferimenti alle teorie filosofiche e alle prospettive storiche. La discussione si è svolta davanti a un pubblico di studenti e appassionati, senza interventi o commenti ufficiali.

Per comprendere “ la forma del dialogo “ bisogna conoscere il pensiero di Platone. Come infatti i suoi scritti filosofici vanno sotto il nome di Dialoghi; costituiscono non solo un autentico capolavoro, ma anche un vero e proprio genere letterario. Insomma, delle autentiche gemme. Platone ha scelto la forma del dialogo, perché in esso ha visto il vero metodo della filosofia. Il dialogo, infatti, presuppone un io e un tu: potremmo definirlo uno “avvicinamento di anime.” Il dialogo mira, allora, a “ mondare l’anima” dai pregiudizi e dalle apparenze false e inutili e condurla invece alla contemplazione di ciò che è “bello e buono”. Platone, facendo riferimento al maestro Socrate, ricorda come l’educazione sia una scienza che ha per fine l’anima, che va “curata” tramite il dialogo filosofico.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Dal Racconto alla Ragione - 5° LEZIONE

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