All’Atalanta basta una saetta di Zappacosta per avere ragione del Verona
Bergamo, 22 marzo 2026 – Dopo un mese l’ Atalanta ritrova la vittoria in campionato superando di misura il Verona per 1-0 in una gara decisa dalla saetta di Davide Zappacosta dopo 37 minuti. La partita. Vittoria che serve ai nerazzurri per salire a quota 50 punti, mantenendo così aperta la corsa per il quarto posto, tenendo il passo del Como e rosicchiando due punti sulla Juventus. Dea alla 21esima partita in 78 giorni, che ha dovuto spremere ogni residuo di energia dai titolari, nell’ultima domenica prima della sosta per le nazionali, per avere la meglio su un Verona ben organizzato tatticamente ma di fatto inoffensivo dalla cintola in giù. Tre punti arrivati con un predominio territorio atalantino per 6570 minuti, concretizzato al 37’ del primo tempo da un rasoterra da destra di Davide Zappacosta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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