Caldo record su mezza Europa Sull' Italia il picco mercoledì poi qualche forte temporale

Notizia in breve

Mercoledì si registra il picco di temperature record in Italia, con valori superiori alla media stagionale. Segue un aumento di temporali intensi in diverse zone del paese, soprattutto al Nord e al Centro. L’ondata di caldo, alimentata da un campo di alta pressione subtropicale, interessa anche altre parti dell’Europa occidentale e centrale, dove le temperature si mantengono elevate da giorni. Le condizioni climatiche sono state descritte come eccezionali e insolite per il periodo.