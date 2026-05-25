Roma - L’anticiclone subtropicale spinge le temperature oltre le medie stagionali: picco tra martedì e mercoledì, poi lieve calo al Centro-Nord. L’Italia entra nella fase più intensa della nuova ondata di caldo. L’anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull’Europa e nelle prossime 72 ore porterà condizioni di tempo stabile, soleggiato e temperature in ulteriore aumento su gran parte del Paese. Il caldo sarà più evidente al Nord e su parte del Centro, dove i valori potranno raggiungere livelli tipici di piena estate. L’anomalia termica sarà marcata soprattutto sulle regioni settentrionali, con punte superiori ai 36°C e possibili picchi locali fino a 37°C tra Lombardia, Piemonte ed Emilia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Caldo record in arrivo, 72 ore roventi: città verso i 37 gradi

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