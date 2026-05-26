Caldo record in mezza Europa in Italia il picco mercoledì | poi qualche forte temporale

Notizia in breve

Mercoledì si è registrato il picco di caldo in Italia, con temperature che hanno raggiunto livelli record. L’ondata di caldo intenso ha interessato anche molte altre zone dell’Europa, portando temperature molto elevate. Dopo il massimo, si sono verificati alcuni temporali forti, che hanno portato pioggia e temporali in diverse aree del paese. La situazione climatica ha causato un rapido aumento e poi una diminuzione delle temperature.