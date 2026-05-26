Caldo record in mezza Europa in Italia il picco mercoledì | poi qualche forte temporale
Mercoledì si è registrato il picco di caldo in Italia, con temperature che hanno raggiunto livelli record. L’ondata di caldo intenso ha interessato anche molte altre zone dell’Europa, portando temperature molto elevate. Dopo il massimo, si sono verificati alcuni temporali forti, che hanno portato pioggia e temporali in diverse aree del paese. La situazione climatica ha causato un rapido aumento e poi una diminuzione delle temperature.
Ondata di caldo eccezionale in mezza Europa, Italia compresa in questa parte finale del mese di maggio.Registrate, come rimarca il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, temperature record tra Francia e Inghilterra.Punte di 35-36 gradi previsti anche in Italia, mentre per il Ponte del 2. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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