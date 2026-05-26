Caldo record in Europa | punte fino a 36° clima bollente al Nord e ancora primaverile al Sud
In Europa occidentale e centrale si sono raggiunte temperature fino a 36 gradi, segnando un caldo record per il mese di maggio. La presenza di un potente campo di alta pressione di matrice subtropicale ha provocato un'ondata di calore prolungata e intensa. Al Nord del continente le temperature sono molto elevate, mentre al Sud il clima rimane ancora primaverile. Le condizioni climatiche sono considerate eccezionali per questo periodo dell’anno.
“Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico per l'Europa occidentale e parte di quella centrale, dove un potente campo di alta pressione a matrice subtropicale sta favorendo una ondata di caldo notevole per estensione, durata e intensità soprattutto se relazionata al mese di maggio”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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