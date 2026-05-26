Caldo record in Europa | punte fino a 36° clima bollente al Nord e ancora primaverile al Sud

Notizia in breve

In Europa occidentale e centrale si sono raggiunte temperature fino a 36 gradi, segnando un caldo record per il mese di maggio. La presenza di un potente campo di alta pressione di matrice subtropicale ha provocato un'ondata di calore prolungata e intensa. Al Nord del continente le temperature sono molto elevate, mentre al Sud il clima rimane ancora primaverile. Le condizioni climatiche sono considerate eccezionali per questo periodo dell’anno.