Romics ’36 Edizione primaverile si chiude con numeri record e uno sguardo al futuro

La 36ª edizione di Romics, tenutasi in primavera, si è conclusa con numeri record di visitatori e espositori. L’evento ha coinvolto diverse aree dedicate a fumetti, videogiochi, cosplay e film, attirando appassionati da tutto il paese. Sono stati numerosi gli incontri, le mostre e le sessioni di firma con autori e professionisti del settore. La manifestazione si prepara ora a guardare alle prossime edizioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti del panorama culturale italiano.

La 36ª edizione di Romics si è chiusa confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia per la cultura pop e l’industria creativa. Dal 9 al 12 aprile, negli spazi di Fiera Roma, il festival ha accolto migliaia di visitatori in oltre 70.000 mq di esposizione, con più di 450 espositori provenienti da tutto il mondo. Un’edizione tra celebrazione e innovazione. Questa edizione ha puntato molto sull’immaginario contemporaneo, scegliendo due icone forti per la sua campagna: Miles Morales, attraverso l’arte di Sara Pichelli, e il trentennale di Space Jam, celebrato con contenuti speciali e una mostra dedicata in collaborazione con Warner Bros.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Romics ’36 (Edizione primaverile) si chiude con numeri record e uno sguardo al futuro Notizie correlate Romics: 36^ edizioneLa 36^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI. Sara Pichelli, Romics d’Oro della 36 edizione dal 9 al 12 aprile 2026Classe 1983, Sara Pichelli è tra le fumettiste italiane più influenti e apprezzate sulla scena internazionale. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: ENTERTAINMENT, eventi. Romics 2026: consuntivo oltremodo positivo dell’edizione primavera 2026; Edizioni BD presenta Belmiele di Simone Pace. Romics 36: trionfo di Pop Culture tra icone mondiali e record di pubblico, appuntamento a ottobreROMA - Si è conclusa con un bilancio trionfale la 36^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Dal 9 al 12 april ... etrurianews.it Romics 36 è in corso alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Romics 36 è finalmente arrivato. Dal 9 al 12 aprile 2026, la Fiera di Roma ospita la trentaseiesima edizione del Festival Internazionale del Fumetto, ... gamesource.it Romics Cosplay Award – I vincitori di Romics 36! Domenica 12 aprile il palco di Romics si è acceso con uno degli eventi più attesi: il Romics Cosplay Award, una celebrazione dell’arte del cosplay tra passione, talento e creatività! #Romics36 x.com Romics Official - facebook.com facebook