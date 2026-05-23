L’estate all’improvviso caldo anomalo sull’Italia con picchi fino a 35° Quanto durerà la bolla africana?

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ondata di caldo anomalo sta interessando l’Italia con temperature che raggiungono i 35 gradi. La bolla africana responsabile di questa ondata di caldo dovrebbe durare ancora alcuni giorni. Dopo settimane di neve sull’Appennino, il clima si è rapidamente trasformato, passando da condizioni invernali a temperature estive.

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Roma, 23 maggio 2026 – Dalla neve al caldo estivo il passo è stato breve. Se fino alla settimana scorsa si vedevano fiocchi bianchi persino in Appennino, ora è tempo di costume da bagno. Da un’ anomalia all’altra: le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano temperature decisamente superiori alle medie stagionali. È l’effetto dell’ anticicolone subtropicale che va espandendosi su gran parte dell’Europa e che toccherà la sua massima estensione a metà della prossima settimana. Ne faranno le spese, oltre all’ Italia, anche Regno Unito, Francia, Germania, e l’area dei Balcani.  Sommario Ancora qualche temporale al Sud. Temperature fino a 35°C: ecco dove. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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