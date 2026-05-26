Caldo record di maggio | arriva il picco poi la situazione torna alla normalità
In Europa si registrano temperature record di maggio con punte di 35-36°C anche in Italia. Tuttavia, per il ponte del 2 giugno sono previste piogge intense e temporali.
Caldo record in questi giorni sull'Europa con punte di 35-36°C previste anche in Italia, ma per il ponte del 2 giugno arriverà qualche temporale anche forte. A fornire il quadro è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com. “Sono giornate davvero eccezionali sul fronte climatico - spiega il meteorologo -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Aggiornamento sulle fragole idroponiche Y6 W36 - (fine) maggio 2026. Procediamo con calma. Ho alcuni dati di osservazione più dettagliati in questo aggiornamento, ma nulla di rivoluzionario! reddit