A maggio in Australia si sono registrate temperature record di caldo, con alcuni territori che hanno sperimentato valori mai raggiunti prima. Ora un fronte freddo proveniente dall’Antartide si sta avvicinando, portando piogge e un calo delle temperature. Le aree del Victoria e delle zone costiere del sud-est sono interessate da questa perturbazione, con possibili rischi idrogeologici legati alle precipitazioni intense.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il fronte antartico le temperature del Victoria?. Quali rischi idrogeologici colpiscono le zone costiere del sud-est?. Perché il passaggio dal caldo record ai temporali è così violento?. Dove si concentreranno le piogge più intense nei prossimi giorni?.? In Breve Temperature notturne tra 8 e 12 gradi sopra la norma in diverse regioni.. Meteorologa Christie Johnson prevede calo termico verso i 18 gradi entro domenica.. Melbourne passerà da 23C di domenica ai 13C previsti per giovedì prossimo.. Aprile è stato il mese più secco registrato in Australia dal 2018.. Temperature superiori di oltre 10 gradi rispetto alla media hanno colpito il Nuovo Galles del Sud, il Victoria, il South Australia e la Tasmania venerdì, segnando record storici per l’inizio di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia: caldo record a maggio, arriva il fronte freddo con piogge

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