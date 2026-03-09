Sempre più persone accendono l’aria condizionata quando le temperature salgono e l’afa si fa sentire, spesso senza riflettere sugli effetti. Questo gesto quotidiano, ormai automatico, permette di trovare sollievo dal caldo, ma comporta anche un impatto ambientale. La diffusione dei condizionatori è in crescita, mentre le emissioni di gas serra associate aumentano di conseguenza.

L’aria condizionata è diventata un alleato indispensabile: ci permette di lavorare, dormire o semplicemente restare in casa senza sentirsi intrappolati in un forno. Ma dietro questo comfort immediato si nasconde un paradosso inquietante: più cerchiamo di proteggerci dal caldo, più contribuiamo a scaldare il mondo esterno, alimentando un circolo vizioso globale che i ricercatori stanno cercando di comprendere con crescente urgenza. Uno studio pubblicato su Nature ha provato a quantificare l’impatto globale di questa abitudine. I risultati sono impressionanti: seguendo i trend attuali, entro il 2050 le emissioni legate all’uso dei condizionatori potrebbero superare quelle attuali di un colosso industriale come gli Stati Uniti, raggiungendo circa 8,5 gigatonnellate di CO2 equivalente all’anno. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - L’aria condizionata ci salva… ma a quale prezzo per il pianeta?

