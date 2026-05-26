Caldo record a maggio | Succede sempre più spesso I dati delle temperature a Firenze
Oggi a Firenze si registra un caldo record per il mese di maggio, con temperature che potrebbero raggiungere i 34 °C. I dati storici mostrano che episodi di caldo estremo si verificano con frequenza crescente a partire da alcuni anni. Le temperature elevate sono state rilevate durante la giornata, superando i valori medi del periodo. Le previsioni indicano che questa ondata di calore potrebbe protrarsi nei prossimi giorni.
Firenze, 26 maggio 2026 – Non è solo una giornata di caldo intenso quella di oggi, con la colonnina di mercurio destinata a toccare probabilmente i 34 °C. È anche una fotografia utile a leggere come sta cambiando il clima a Firenze negli ultimi decenni. A farlo è il Lamma, che ha analizzato i dati della stazione meteorologica di Firenze Peretola, dal secondo dopoguerra a oggi, mettendo a confronto frequenza e anticipo delle giornate più calde di maggio. Maggio sempre più caldo, ma non è una novità assoluta. I dati mostrano che superare i 30 °C nel mese di maggio non è un evento raro anche in passato. Ci sono stati anni particolarmente caldi: nel 1986 si contano fino a 10 giornate sopra questa soglia, mentre nel 2009 e nel 2022 se ne registrano 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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