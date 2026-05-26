Firenze, 26 maggio 2026 – Non è solo una giornata di caldo intenso quella di oggi, con la colonnina di mercurio destinata a toccare probabilmente i 34 °C. È anche una fotografia utile a leggere come sta cambiando il clima a Firenze negli ultimi decenni. A farlo è il Lamma, che ha analizzato i dati della stazione meteorologica di Firenze Peretola, dal secondo dopoguerra a oggi, mettendo a confronto frequenza e anticipo delle giornate più calde di maggio. Maggio sempre più caldo, ma non è una novità assoluta. I dati mostrano che superare i 30 °C nel mese di maggio non è un evento raro anche in passato. Ci sono stati anni particolarmente caldi: nel 1986 si contano fino a 10 giornate sopra questa soglia, mentre nel 2009 e nel 2022 se ne registrano 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo record a maggio: “Succede sempre più spesso”. I dati delle temperature a Firenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The secret behind CEO Chi's assassination: the mastermind has finally been revealed.

Notizie e thread social correlati

Marzo 2026 il quarto più caldo, temperature del mare quasi recordA marzo 2026 si sono registrate temperature molto elevate, posizionando il mese come il quarto più caldo mai misurato a livello globale.

«L'Europa sempre più calda, nel 2025 il 95% ha avuto temperature sopra la media. Record di incendi, ecco le aree più a rischio»Nel 2025, il 95% delle aree europee ha registrato temperature superiori alla media stagionale, segnando un andamento di crescente calore.

Temi più discussi: Cupola di calore o ondata di caldo: cosa c’è dietro il caldo in Europa; La cupola di calore sull'Europa riscrive la storia: centinaia di record di maggio già superati; Caldo record a Torino: già eguagliato il massimo di temperatura per il mese di maggio con 33,4 gradi; Ondata di caldo in Europa. Nel Regno Unito 33,5 gradi: a maggio non era mai successo.

Francia, record di caldo a maggio: allarme decessi l.euronews.com/SgTN x.com

Caldo record a maggio: Succede sempre più spesso. I dati delle temperature a FirenzeDall’analisi dei dati della stazione meteo di Peretola emerge un progressivo anticipo delle soglie di 30, 32 e 34 gradi: oggi si raggiungono fino a 10 giorni prima rispetto al passato. lanazione.it

Caldo estremo a fine maggio: l’impatto dell’anticiclone subtropicale e le previsioni per l’estate 2026Un'ondata di caldo estremo e anomalo sta colpendo l'Europa in questi giorni di fine maggio a causa dell'anticiclone subtropicale ... fanpage.it

Aggiornamento sulle fragole idroponiche Y6 W36 - (fine) maggio 2026. Procediamo con calma. Ho alcuni dati di osservazione più dettagliati in questo aggiornamento, ma nulla di rivoluzionario! reddit