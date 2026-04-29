Nel 2025, il 95% delle aree europee ha registrato temperature superiori alla media stagionale, segnando un andamento di crescente calore. Sono stati rilevati numerosi incendi in diverse regioni, con alcune aree che risultano più a rischio rispetto ad altre. Il rapido aumento delle temperature sta provocando una diminuzione della copertura nevosa e glaciale, accompagnata da periodi di siccità, ondate di calore e temperature elevate anche negli oceani.

Il rapido riscaldamento in Europa sta riducendo la copertura nevosa e glaciale, mentre temperature dell'aria pericolosamente elevate, siccità, ondate di calore e temperature oceaniche record stanno colpendo regioni che vanno dall'Artico al Mediterraneo. L'Europa, insieme a molte altre regioni del globo, è esposta a impatti crescenti - da ondate di calore record sulla terraferma e in mare, a devastanti incendi boschivi e alla continua perdita di biodiversità - con conseguenze per le società e gli ecosistemi di tutta Europa. È quanto riporta il rapporto European State of the Climate (ESOTC) 2025, realizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), che gestisce il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, e dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «L'Europa sempre più calda, nel 2025 il 95% ha avuto temperature sopra la media. Record di incendi, ecco le aree più a rischio»

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