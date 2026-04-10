Marzo 2026 il quarto più caldo temperature del mare quasi record

A marzo 2026 si sono registrate temperature molto elevate, posizionando il mese come il quarto più caldo mai misurato a livello globale. Le temperature del mare sono state quasi ai livelli record, segnalando un aumento di calore nelle acque oceaniche. Questi dati vengono confermati da rilevazioni ufficiali e rappresentano un'ulteriore evidenza dei cambiamenti climatici in atto.

(Adnkronos) – Marzo 2026 è stato il quarto mese di marzo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura di 1,48 °C superiore ai livelli preindustriali, e ha registrato la seconda temperatura superficiale del mare (Sst) a livello globale più calda mai rilevata, il che riflette una probabile transizione verso condizioni di El. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Quanto inquina produrre la neve artificiale?. Imprese, nasce la Community digitale italiana delle acque. Fiere, Key-The Energy Transition Expo si chiude con boom di presenze: +41%. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Australia nella morsa del caldo: temperature record(LaPresse) – Caldo record in Australia: alcune zone del Paese hanno registrato temperature record vicine ai 50 gradi Celsius durante una prolungata... Meteo Italia, ondata di caldo anomalo e temperature record: previsioni fino ai primi di marzoL’Italia si trova di colpo proiettata verso una primavera in anticipo, mentre l’inverno sembra aver girato la pagina prima ancora che il calendario... Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo Temi più discussi: Le più importanti scadenze fiscali entro il 31 marzo 2026; Auto, i modelli più venduti a marzo 2026 in Italia: la classifica; Marzo 2026 il quarto più caldo, temperature del mare quasi record; Imprese, indice PMI di marzo 2026: prima contrazione dell'attività terziaria. Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 marzo 2026Quarto Grado: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Scopri di più. Le info ... tpi.it Garlasco in Tv, i documenti che chiudono le indagini e il mistero del murettoCon la perizia Cattaneo, la BPA e la relazione sul pc di Chiara si va verso la chiusura delle indagini: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi ... libero.it Marzo secco, Adige "osservato speciale" con portata del 40% inferiore alle medie, Sarca e Chiese con deficit simili - o maggiori - e una situazione sostanzialmente speculare in Veneto: ma qual è, ad oggi, la situazione nei più importanti bacini Ecco i dati L - facebook.com facebook Banca Generali accelera: raccolta record a marzo x.com