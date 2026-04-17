La ferrovia Valle Caudina è inattiva da diversi anni, causando disagi ai pendolari e alle attività locali. Pellegrino Mastella, consigliere regionale di un partito di maggioranza, ha sollecitato pubblicamente la Regione a fornire chiarimenti sui tempi di ripristino e sui motivi dei ritardi nei lavori di riqualificazione. La questione riguarda un collegamento ferroviario che attraversa diverse zone della regione, fermo ormai da tempo.

Tempo di lettura: 3 minuti Il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti Mario Casillo per fare piena luce “sullo stato di attuazione degli interventi di ammodernamento, elettrificazione e riattivazione della linea ferroviaria Benevento–Cancello, meglio nota come ferrovia della Valle Caudina”. Al suo interno, la richiesta di chiarimenti puntuali su tempi, risorse e avanzamento dei lavori relativi a un’infrastruttura considerata strategica per la mobilità delle aree interne, in grado di collegare il Sannio e l’Irpinia con l’area metropolitana di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferrovia Valle Caudina ferma da anni: Pellegrino Mastella incalza la Regione su tempi e ritardi

Notizie correlate

Leggi anche: Commissioni, Mastella ai Trasporti: ora il dossier sulla Valle Caudina?

Valle Caudina senza treno e senza risposte, il sindaco di Montesarchio incalza: “Silenzio inaccettabile”Tempo di lettura: 2 minutiA oltre otto mesi dall’ultima comunicazione ufficiale dell’Ente Autonomo Volturno, datata 8 luglio 2025, sulla linea...

Contenuti di approfondimento

Ferrovia valle Caudina, duello Salvini-Mastella: «Si rivolga a De Luca»La linea ferroviaria Benevento-Napoli via valle Caudina diventa teatro di scontro tra il sindaco Clemente Mastella e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il primo cittadino ha scritto una missiva ... ilmattino.it

Senza ferrovia da 1.700 giorni. Rabbia nelle valli Caudina e SuessolaUna ferrovia, quella che collegava le stazioni Benevento Valle Caudina e Napoli Cancello, chiusa da cinque anni, per la precisione da 1.700 giorni. E un comprensorio, quello delle valli Caudina e ... rainews.it