Meteo esplode la primavera | punte di 26 gradi e sole sull' Italia Ecco quanto durerà il caldo fuori stagione

La primavera si fa largo sull’Italia con temperature che raggiungono i 26 gradi e giornate soleggiate. Le condizioni meteo hanno portato un clima caldo fuori stagione, anche durante la giornata di Pasquetta. Le previsioni indicano che questo periodo di caldo potrebbe durare ancora alcuni giorni, con cieli sereni su buona parte del paese. La situazione atmosferica sembra stabile e favorevole al bel tempo.

Già da giovedì i valori termici torneranno nella media del periodo (e talvolta anche sotto). La seconda decade del mese sarà all'insegna di un tempo più variabile Il sole è tornato a splendere sulla penisola con temperature in netto rialzo e una Pasquetta all'insegna del sole. Il bel tempo ci terrà compagnia ancora per qualche giorno. Nella giornata di martedì 7 aprile i termometri faranno segnare punte di 26°C al Centro-Nord e cieli sereni quasi ovunque (fatta eccezione per qualche nube bassa sulla Liguria). I valori termici si annunciano dunque quasi estivi. Mercoledì 8 aprile le temperature saranno in leggero calo al Nord, mentre al Centro potrebbero toccare di nuovo i 26°C. 🔗 Leggi su Today.it

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