Giovedì, molte città del Piemonte passeranno al livello di allerta rossa a causa di temperature che raggiungeranno i 34°C. L'ondata di calore proseguirà, interessando in particolare le zone più vulnerabili della regione. L’allerta rossa è stata emessa per le città più esposte, mentre si prevede che le temperature continueranno ad aumentare. Le autorità hanno invitato alla prudenza, soprattutto nelle aree più a rischio.

? Punti chiave Quali città passeranno ufficialmente al bollino rosso giovedì?. Come influirà l'ondata di calore sulle zone più fragili del Piemonte?. Perché le temperature in via Reiss Romoli hanno raggiunto picchi storici?. Chi dovrà gestire l'impatto sanitario del passaggio all'allerta rossa?.? In Breve Alessandria 34,6 gradi, Vercelli 33,3 e Novara 32,7 gradi questo martedì 26 maggio.. Mercoledì 27 maggio l'allerta arancione si estenderà a Milano e Verona.. Giovedì Bologna, Firenze e Roma passeranno al bollino rosso insieme a Torino.. Temperature previste in aumento fino a 36 o 37 gradi nei prossimi giorni.. Torino registra 34,65 gradi in via Reiss Romoli questo martedì 26 maggio, mentre il bollino arancione del Ministero della Salute segnala rischi per la salute nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo: Torino a 34°C e l’allerta rossa attende giovedì

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