Quattro città italiane sono state dichiarate in allerta rossa per il caldo estremo giovedì 28 maggio, con temperature che superano i limiti abituali. In Francia, sette persone sono morte a causa delle alte temperature nelle ultime ore. La situazione ha portato a un aumento dei ricoveri per colpi di calore e surriscaldamento. Le temperature raggiungono valori elevati anche nelle regioni più colpite, con picchi che superano i 40 gradi.

? Punti chiave Quali città italiane passeranno al bollino rosso giovedì 28 maggio?. Come influirà il caldo estremo sulla salute delle persone sane?. Perché si sono verificati decessi durante attività sportive in Francia?. Quali aree rimarranno sicure con il livello verde questo giovedì?.? In Breve Francia registra 5 annegamenti e 2 decessi sportivi a Lione e Parigi.. Maud Bregeon conferma 7 morti totali per l'ondata di calore francese.. Mercoledì 27 maggio 14 città italiane passeranno al bollino arancione.. Giovedì 28 maggio 18 località italiane saranno in allerta gialla.. Sette decessi registrati in Francia a causa dell’ondata di calore precoce e allerta rossa prevista per giovedì 28 maggio in quattro città italiane: Bologna, Firenze, Roma e Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo: 7 morti in Francia e allerta rossa in 4 città italiane

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