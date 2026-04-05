Le prossime partite contro Roma e Como sono considerate decisive per l’andamento della corsa scudetto dell’Inter e potrebbero influenzare anche il futuro di Chivu all’interno della squadra. La squadra nerazzurra si prepara a queste sfide, che si annunciano cruciali nella stagione. Le partite si giocheranno nelle prossime settimane e i risultati potrebbero avere ripercussioni sul campionato e sulla posizione dell’allenatore.

di Francesco Spagnolo Inter, il futuro di Chivu potrebbe essere deciso nelle sfide contro Roma e Como. Ecco cosa sta succedendo in casa nerazzurra. Le ultime. Il momento della verità è arrivato. L’Inter di Cristian Chivu si trova di fronte al momento più delicato della stagione 2026. Dopo aver dominato la scena fino a toccare quota 69 punti, il tecnico rumeno deve ora affrontare la sua “tesi di laurea”: blindare uno scudetto che sembrava già vinto e che le recenti flessioni, unite al disastro della Nazionale, hanno improvvisamente riaperto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il compito di Chivu sarà duplice: tattico e, soprattutto, psicologico. Il fallimento dell’Italia a Zenica è uno “zaino pesante” per i vari pilastri dell’Inter come Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi ed Esposito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter, Roma e Como decisive per lo Scudetto e per Chivu? Cosa sta sta succedendo in casa nerazzurra

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