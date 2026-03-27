In diversi Paesi, tra cui Europa e Stati Uniti, il clima estremo e le condizioni climatiche locali stanno influenzando i mercati immobiliari. Il microclima di alcuni quartieri rappresenta ora un fattore che determina variazioni di prezzo, investimenti e costi di gestione. Questi elementi incidono anche sulla disponibilità di assicurazioni e mutui, modificando di fatto le dinamiche di compravendita e investimento nel settore immobiliare.

Dall’Europa agli Stati Uniti, il microclima di quartiere sta diventando un differenziale economico: influenza domanda, valori immobiliari, costi di gestione e perfino la disponibilità di assicurazioni e mutui. Per anni il mercato immobiliare ha venduto soprattutto “location”: vista, metratura, collegamenti, prestigio. Ora si sta aggiungendo una parola nuova, più scomoda e meno fotogenica: temperatura. Non quella media di una città, ma quella reale, misurata tra un isolato e l’altro, dentro la stessa metropolitana, sotto lo stesso sole. Perché nelle estati più calde e lunghe, la casa non è solo un bene patrimoniale: è una macchina termica, un rifugio (o una trappola) energetica, un costo, un rischio sanitario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Case e caldo estremo: il “premio ombra” che sta riscrivendo prezzi e investimenti immobiliari

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