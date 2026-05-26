Il Ministero ha riattivato il piano di allerta sanitaria per il caldo estremo previsto nel 2026. Sono stati definiti quattro livelli di rischio per la popolazione, che variano in base alla gravità delle ondate di calore. Le categorie più esposte alle condizioni di calore prolungato sono anziani, bambini e persone con patologie croniche. La riattivazione del piano mira a monitorare e gestire le situazioni di emergenza legate alle alte temperature previste.

? Punti chiave Quali sono i quattro livelli di rischio previsti per la popolazione?. Chi sono le categorie più esposte alle ondate di calore persistenti?. Come verranno utilizzati i dati dei pronto soccorso per la prevenzione?. Dove verranno monitorati costantemente i picchi di mortalità giornaliera?.? In Breve Monitoraggio quotidiano dal lunedì al venerdì fino al 20 settembre 2026.. Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio elabora i report per 27 città.. Sistema a quattro livelli di rischio con allerta massima al livello 3.. Controllo incrociato tra mortalità giornaliera e accessi ai Pronto soccorso.. Il Ministero della Salute a Roma ha riattivato il Piano nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute per proteggere i cittadini più vulnerabili durante l’estate 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo estremo 2026: il Ministero riattiva il piano di allerta sanitaria

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